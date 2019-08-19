СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-19T13:56:39+03:00

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Директора школы олимпийского резерва «Красный Яр» оштрафовали за неправильное хранение медпрепаратов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В спортшколе проходила плановая прокурорская проверка, которая и обнаружила нарушения.

- Установлено, что в муниципальное учреждение СШОР «Красный ЯР» имеется медицинский кабинет, используемый для оказания медицинской помощи спортсменам, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. - В нарушение требований законодательства в кабинете хранились лекарственные препараты с истекшим сроком годности, а также выявлены факты хранения лекарственных препаратов с нарушением температурного режима хранения.

Директору вынесли представление: проблему устранить. И оштрафовали (сумма штрафа не уточняется). Медику сделали выговор, а потом завели административное дело за нарушение технических регламентов хранения препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU