2019-08-19T13:56:39+03:00
Спорт

Директора школы олимпийского резерва «Красный Яр» оштрафовали за неправильное хранение медпрепаратов

В медицинском кабинете находились просроченные лекарства
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Директора школы олимпийского резерва «Красный Яр» оштрафовали за неправильное хранение медпрепаратовДиректора школы олимпийского резерва «Красный Яр» оштрафовали за неправильное хранение медпрепаратовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Директора школы олимпийского резерва «Красный Яр» оштрафовали за неправильное хранение медпрепаратов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В спортшколе проходила плановая прокурорская проверка, которая и обнаружила нарушения.

- Установлено, что в муниципальное учреждение СШОР «Красный ЯР» имеется медицинский кабинет, используемый для оказания медицинской помощи спортсменам, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. - В нарушение требований законодательства в кабинете хранились лекарственные препараты с истекшим сроком годности, а также выявлены факты хранения лекарственных препаратов с нарушением температурного режима хранения.

Директору вынесли представление: проблему устранить. И оштрафовали (сумма штрафа не уточняется). Медику сделали выговор, а потом завели административное дело за нарушение технических регламентов хранения препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кафе Красноярска появилось меню для слабовидящих
В Минусинске пропал мужчина, подозреваемый в надругательстве над мальчиком
«За клевету и оскорбление власти»: замглавы Хакасии Константин Харисов решил судиться со СМИ
В Красноярском крае выбирают самую летнюю улыбку
В Красноярске на берегу Качи открыли арт-объект «Рыба Сибири»
Взорвалось колесо и отвалился кузов. Грузовик с металлом перегородил дорогу под Красноярском
Красноярец на мопеде упал со смотровой площадки в Академгородке
Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края
На чиновников органов опеки завели уголовное дело из-за смерти 4-месячной девочки в Красноярске
В красноярских школах начали отказываться от учебников
«Вот так приходится прокладывать дорогу»: в Красноярске инвалид-колясочник разбил молотком бордюр
В Красноярске поймали женщин, получивших маткапитал на несуществующих детей
Ради эксперимента по выживанию блогер-лесник ел червяков в тайге под Красноярском
Карнавала не будет. В Минусинске на День помидора отменили праздничное шествие
Красноярскому социальному приюту нужна помощь: в здании протекает крыша
В Красноярске дымка с запахом гари сменилась густым туманом
Спасатели вынесли на руках со второго Столба упавшую с высоты 15 метров туристку
Станет лучшим в Европе. В «Роевом ручье» показали, как строят гигантский вольер для белых медведей