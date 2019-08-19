Взорвалось колесо и отвалился кузов. Грузовик с металлом перегородил дорогу под Красноярском

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-19T11:49:40+03:00

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Неподалеку от поселка Усть-Мана под Красноярском случилось ЧП: КамАЗ перегородил проезжую часть. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на месте аварии образовалась большая пробка. Известно, что у грузовика взорвалось колесо, затем машину сильно повело на дороге. В итоге, у большегруза оторвался кузов, в котором находился металл.

По уточненной информации ГИБДД, ДТП случилось на трассе в Дивногорск, рядом с мостом через Ману, примерно в 14.00 по местному времени. Грузовик едва не слетел в кювет и ударился в отбойник. Именно из-за этого и слетело крепление кузова. Добавим, что, по информации госавтоинспекторов, в аварии никто не пострадал. Водители, следовавшие за КамАЗом, смогли избежать ДТП. Цел остался и водитель грузовика. В данный момент на месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU