2019-08-19T11:49:40+03:00
Происшествия

Взорвалось колесо и отвалился кузов. Грузовик с металлом перегородил дорогу под Красноярском

Из-за ЧП в районе Усть-Маны образовалась гигантская пробка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Взорвалось колесо и отвалился кузов. Грузовик с металлом перегородил дорогу под Красноярском Фото: соцсетиВзорвалось колесо и отвалился кузов. Грузовик с металлом перегородил дорогу под Красноярском Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Неподалеку от поселка Усть-Мана под Красноярском случилось ЧП: КамАЗ перегородил проезжую часть. Как рассказали очевидцы в соцсетях, на месте аварии образовалась большая пробка. Известно, что у грузовика взорвалось колесо, затем машину сильно повело на дороге. В итоге, у большегруза оторвался кузов, в котором находился металл.

По уточненной информации ГИБДД, ДТП случилось на трассе в Дивногорск, рядом с мостом через Ману, примерно в 14.00 по местному времени. Грузовик едва не слетел в кювет и ударился в отбойник. Именно из-за этого и слетело крепление кузова. Добавим, что, по информации госавтоинспекторов, в аварии никто не пострадал. Водители, следовавшие за КамАЗом, смогли избежать ДТП. Цел остался и водитель грузовика. В данный момент на месте аварии работают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора школы олимпийского резерва «Красный Яр» оштрафовали за неправильное хранение медпрепаратов
«За клевету и оскорбление власти»: замглавы Хакасии Константин Харисов решил судиться со СМИ
В Красноярском крае выбирают самую летнюю улыбку
В Красноярске на берегу Качи открыли арт-объект «Рыба Сибири»
Красноярец на мопеде упал со смотровой площадки в Академгородке
Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края
На чиновников органов опеки завели уголовное дело из-за смерти 4-месячной девочки в Красноярске
В красноярских школах начали отказываться от учебников
«Вот так приходится прокладывать дорогу»: в Красноярске инвалид-колясочник разбил молотком бордюр
В Красноярске поймали женщин, получивших маткапитал на несуществующих детей
Ради эксперимента по выживанию блогер-лесник ел червяков в тайге под Красноярском
Карнавала не будет. В Минусинске на День помидора отменили праздничное шествие
Красноярскому социальному приюту нужна помощь: в здании протекает крыша
В Красноярске дымка с запахом гари сменилась густым туманом
Спасатели вынесли на руках со второго Столба упавшую с высоты 15 метров туристку
Станет лучшим в Европе. В «Роевом ручье» показали, как строят гигантский вольер для белых медведей