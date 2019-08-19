В красноярских школах начали отказываться от учебников

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-19T10:14:03+03:00

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В лицее №9 Красноярска учебниками пользуются только в младшей школе. В средней и старшей школе перешли на виртуальные платформы для проведения уроков, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. Так что на уроках ребята активно пользуются смартфонами или ноутбуками. При этом для обучения используются только профессиональные, проверенные образовательные платформы – их около 40. Например, «Российская электронная школа», «Литературный эксперимент», «КлассКрафт». Дтям такое обучение, конечно, нравится.

Это, впрочем, не значит, что школы полностью откажутся от книг и учебников в печатном варианте. К учебному году в красноярские школы поступит более 330 тысяч учебников. Есть и совершенно новые разработки - учебники по физкультуре, астрономии, финансовой грамотности и шахматам (изучение которых может в скором времени войти в программу).

ИСТОЧНИК KP.RU