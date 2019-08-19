«Вот так приходится прокладывать дорогу»: в Красноярске инвалид-колясочник разбил молотком бордюр

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-19T09:42:55+03:00

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Инвалид-колясочник Владимир Журат в Красноярске стал известным после того, как в 2016 году раздолбил в сердцах кувалдой один из городских бордюров. Случилось это на Тотмина, где бордюр для инвалида был просто непреодолимым препятствием. Прошло несколько лет, и Владимир вновь взялся молоток. Там же, на Тотмина, он разломал еще один бордюр. Инцидент случился на минувших выходных, сообщает Newslab, и попал на видео.

- Вот так инвалиды сами себе дорогу прокладывают, говорит автор съемки.

Многие горожане при этом заметили, что ломает Владимир Бордюр там, где нет пешеходного перехода. Добавим, что в департаменте горхозяйства сообщили, что никаких жалоб от инвалида за время, прошедшее с первой акции, не поступало.

- Прошлая акция этого человека имела под собой какое-то основание, - говорят в департаменте. - Но после нее проделана огромная работа. Конкретно с ним работала соцзащита, работало Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ). Все его пожелания были учтены и по всем маршрутам, где он передвигается, сделали понижения. Его приглашали на приемку этих работ, но он не приходил.

Проблемы, впрочем, это не отменяет. В Красноярске с доступной средой для инвалидов, действительно, далеко не все хорошо. Напомним, недавно девушка-колясочница не смогла подняться в актовый зал вуза, чтобы получить красный диплом – ее заносили на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU