Ради эксперимента по выживанию блогер-лесник ел червяков в тайге под Красноярском

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-19T07:43:10+03:00

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Смотреть на это не слишком-то приятно, но, как говорится, захочешь выжить в тайге, будешь цепляться за любую возможность. Лесник из Красноярского края Игорь Шехоркин поставил эксперимент – показал, как провести ночь в тайге без снаряжения, и чем питаться в лесу летом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726748" frameborder="0"></iframe> Выживание в лесу.Видео: Игорь Шехоркин

Игорь выбрал место, рассказал, как изготовить шалаш и подстилку из того, что под рукой, и что есть, чтобы выжить в тайге. Помимо ягод и грибов, по его словам, можно также питаться… червяками.

- Это чистые белки! В этих червях белка больше, чем в говядине. На безрыбье и червяк — рыба, - говорит лесник.

Напомним, Игорь Шехоркин неоднократно ставил эксперименты по выживанию в тайге. К примеру, минувшей зимой провел трое суток в сугробе, доказав, что выжить в тайге – вполне реально даже в очень сложных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU