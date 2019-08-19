Красноярскому социальному приюту нужна помощь: в здании протекает крыша

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-19T06:22:26+03:00

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В красноярском кризисном центре на Воронова, 14/5 сейчас живет 28 человек. В основном это женщины и дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Но условия для жизни здесь тоже не Бог весть какие: ремонт сделано всего два года назад, но крыша в здании уже прохудилась, сообщает ТВК.

Когда идет дождь, вода капать с потолка начинает прямо в комнатах, рассказывают постояльцы. Напомним, помещение центр получил в 2017 году, его выделили власти Красноярска. Был сделан ремонт, но он, к сожалению, он не продержался долго. Вообще, помощь приюту оказывают волонтеры – приносят одежду и еду, установили окна и двери. Однако сейчас только косметическим ремонтом обойтись нельзя.

Если есть возможность поддержать кризисный центр, помогите. Телефон для связи: 8-906-971-2233.

ИСТОЧНИК KP.RU