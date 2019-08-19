В Красноярске дымка с запахом гари сменилась густым туманом

СЕГОДНЯ 05:57 2019-08-19T05:57:40+03:00

Он задержится в городе на несколько дней

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Дымка с запахом гари, сохранявшаяся в городе все выходные, ушла из Красноярска, сменившись густым туманом. Туман ухудшил видимость на дорогах, однако небольшое похолодание, которое произошло в ночь на воскресенье, и ливень способствовали рассеиванию вредных примесей в воздухе.

- Хорошая новость. В Красноярске снизилась концентрация вредных веществ, дым почти ушел из города, - сообщает паблик независимых экологов nebo.community в Инстаграм.

По данным на вечер воскресенья, в Красноярске сохранялось небольшое загрязнение атмосферы – 27 РМ2,5. Надолго ли очистился воздух – пока неизвестно. Однако в ближайшие дни в городе по утрам возможен плотный туман. Водителям стоит быть максимально внимательными. Видимость на дорогах может быть менее 5 метров.

Напомним, на минувших выходных Красноярск возглавил список самых грязных городов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU