2019-08-17T10:04:16+03:00
Общество

Красноярск в субботу утром возглавил список самых грязных городов мира

По данным сервиса Air Visual, сибирский миллионник обогнал Шанхай и Дубай
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярск в субботу утром возглавил список самых грязных городов мираКрасноярск в субботу утром возглавил список самых грязных городов мираФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск в субботу утром возглавил список самых грязных городов мира. По данным сервиса Air Visual, сибирский миллионник 17 августа обогнал Шанхай и Дубай. Второе место у Джаккарты (Индонезия), третье - у китайского Шанхая. Ситуация, к слову, меняется каждый час, однако Красноярск остается в лидерах антирейтинга.

Фото: портал Air Visual

Фото: портал Air Visual

Напомним, в ночь на субботу город заволокло едкой дымкой с запахом лесных пожаров, - об этом сообщают жители всех районов Красноярска в соцсетях. Независимые экологи фиксируют высокий уровень загрязнения во всех районах миллионника. Более того, согласно прогнозам сервиса Air Visual, в ближайшие сутки ситуация изменится не слишком сильно. А вот с понедельника, 19 августа, дышать в городе вновь можно будет нормально, поскольку ветер переменится. Также о вонючей дымке сообщают жители близлежащих к краевому центру городов и районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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