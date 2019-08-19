Спасатели вынесли на руках со второго Столба упавшую с высоты 15 метров туристку

СЕГОДНЯ 05:39 2019-08-19T05:39:47+03:00

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Накануне в заповеднике «Столбы» пострадала девушка. Туристка отправилась в дождливый выходной покорять второй Столб и упала, сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». О ЧП сообщила еще одна туристка. Женщина рассказала, что видела, как девушка сорвалась с высоты примерно 15 метров и не может подняться.

На помощь сразу же выдвинулась группа спасателей.

- В ходе проведения аварийно-спасательных работ данная гражданка был доставлена до поста на носилках, - рассказали в КГКУ «Спасатель», - после чего транспортирована на автомобиле до Свердловской.

Там уже ждала «скорая». Девушку госпитализировали. О ее состоянии не сообщается. Добавим, что второй Столб традиционно считается одним из самых сложных для прохождения - на некоторых участках под ногами 25-метровая пропасть. Всего спасатели в воскресенье, 18 августа, выручили из беды 16 человек. Согласно суточной сводке, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU