СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-18T14:45:47+03:00

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В Норильске пьяный мотоциклист-бесправник сбил двух маленьких детей. Последствия тяжелые: дети живы, но сильно пострадали. Произошло это вечером 1 августа в районе Кайеркана. Однако, как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, правоохранительные органы не спешили возбуждать уголовное дело. И сделали это только после того, как мать пострадавших ребятишек пожаловалась на это прокурору.

Предварительно установлено, что житель северного города не имел водительских прав, находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом сел за руль мотоцикла. Не справившись с управлением, врезался в иномарку на дороге и вылетел на пешеходную дорожку, где в тот момент находились дети.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в связи с полученными травмами, препятствующими содержанию его под стражей. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города Норильска, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU