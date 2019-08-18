Минобороны полным ходом восстанавливает пострадавшее от взрывов снарядов жилье в Каменке

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-18T13:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонтно-восстановительные бригады коммунальных подразделений Министерства обороны восстанавливают пострадавшее от взрывов снарядов жилье в Каменке, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. И не только в Каменке: во всех поселках, которые попали в зону поражения, дома будут отремонтированы.

Военные строители уже заменили более 850 деревянных оконных проемов в жилых домах многоэтажного сектора Каменки, то есть более 90 % от запланированного объема работ. И уже приступили к остеклению подъездов. За сутки – привели в порядок первую пятиэтажку, осталось еще пять. Также начали устанавливать входные двери в квартиры и подъезды.

Напомним, что в результате пожара на складе воинской части в Каменке произошел подрыв боеприпасов. На то, чтобы погасить огонь, ушло почти сутки. И еще неделя понадобилась саперам собрать и уничтожить все опасные предметы. Продолжается

пролив технической территории склада комбинированным способом: с воздуха – самолетами Ил-76 и вертолетами Ми-8, с земли – специализированной техникой. При проливе возможно появление хлопков.

ИСТОЧНИК KP.RU