2019-08-18T12:05:37+03:00
Общество

В Красноярске оштрафовали продавца сомнительного питания для спортсменов

Предприниматель продавал его без маркировки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске оштрафовали продавца сомнительного питания для спортсменов. Фото: пресс-служба Красноярской транспортной прокуратурыВ Красноярске оштрафовали продавца сомнительного питания для спортсменов. Фото: пресс-служба Красноярской транспортной прокуратуры
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В краевом центре оштрафовали продавца сомнительно питания для спортсменов. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку, как исполняется таможенное законодательство и закон о защите прав потребителей при обороте лекарственных препаратов и спортивного питания.

В одной из торговых точек города обнаружили как раз препараты для спортсменов, на упаковке которых не было маркировки с данными: каковы потребительские свойства товара, его состав, назначение, условия применения и хранения. Отсутствие маркировки может свидетельствовать о подделке товара и его опасности.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе транспортной прокуратуры, индивидуальный предприниматель оштрафован за продажу товара без маркировки на 5 тысяч рублей. Вместе с тем сомнительное спортивное питание в количестве 92 банок было конфисковано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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