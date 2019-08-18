2019-08-18T10:11:34+03:00
Происшествия

В Красноярском крае по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка

И пострадала девушка-пассажирка [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка. Стоп-кадр видео
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В Назарово по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевой полиции. Смертельное ДТП произошло накануне вечером, 17 августа, на улице 30 лет ВЛКСМ. Подросток, управлявший мотоциклом, совершил наезд на девочку-пешехода и скрылся с места аварии. Ребенок от полученных травм скончался. Кроме того, травмы получила 17-летняя девушка, которая была пассажиркой мотоцикла. Сам же водитель не пострадал.

В Красноярском крае по вине 17-летнего мотоциклиста погибла 9-летняя девочка.

На видео с камеры уличного наблюдения видно, как молодой человек совершает опасные маневры прямо на оживленной улице, поднимая мотоцикл на заднее колесо.

На поиски нарушителя был ориентирован весь личный состав, а так же общественники и СМИ Назарово. За полчаса удалось установить личность, а затем и задержать предполагаемого виновника аварии. А полиции добавили: он был трезв. Однако водительских прав у него не было, а мотоцикл оказался незарегистрированным.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряжено с оставлением места его совершения». Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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