В Красноярске поймали полицейского, за деньги передававшего сведения об умерших ритуальщикам

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-17T14:11:44+03:00

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Помощник дежурного 6-го отдела красноярской полиции передавал данные об умерших компаниям, предоставляющим ритуальные услуги. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчину задержмли накануне сотрудники отдела собственной безопасности. Известно, что за сведения об умерших офицер полиции получал от ритуальщиков деньги. В данный момент, пояснили в полиции, он отстранен от должности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726526" frameborder="0"></iframe> Полицейский передавал сведения об умерших ритуальщикам.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела, - сообщили в региональном главке полиции. - От исполнения обязанностей сотрудник отстранен.

Также известно, что в офисе одной из ритуальных компаний на Свердловской, с которой сотрудничал мужчина, прошли масштабные обыски. Не исключено, что он работа не с одной фирмой. Пока что полицейский на свободе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма мзды, которую получал мужчина, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU