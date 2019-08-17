В Красноярске поймали полицейского, за деньги передававшего сведения об умерших ритуальщикам
Помощник дежурного 6-го отдела красноярской полиции передавал данные об умерших компаниям, предоставляющим ритуальные услуги. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчину задержмли накануне сотрудники отдела собственной безопасности. Известно, что за сведения об умерших офицер полиции получал от ритуальщиков деньги. В данный момент, пояснили в полиции, он отстранен от должности.
Полицейский передавал сведения об умерших ритуальщикам.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
- Проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела, - сообщили в региональном главке полиции. - От исполнения обязанностей сотрудник отстранен.
Также известно, что в офисе одной из ритуальных компаний на Свердловской, с которой сотрудничал мужчина, прошли масштабные обыски. Не исключено, что он работа не с одной фирмой. Пока что полицейский на свободе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма мзды, которую получал мужчина, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU