Красноярцы обнаружили десятки погибших рыб в Каче

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-17T13:47:30+03:00

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Красноярцы обнаружили мертвую рыбу в Каче: в одном из затонов десятки рыб всплыли брюхом кверху. Видео, выложенное в соцсети, возмутило горожан. «Кача. 17 августа, первый час дня. Куча мертвой рыбы», - сообщает автор видео, не уточняя, впрочем, в каком месте реки сделана съемка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726518" frameborder="0"></iframe> В Каче погибла рыба.Видео: соцсети

Пользователи предположили, что подобный эффект может быть вызван каким-то нелегальным сбросом в реку. Возможно, это канализационные или производственные стоки. Также красноярцы отметили, что к решению проблемы необходимо привлечь компетентные органы, проверить воду, сделать анализ проб, чтобы виновных, если они имеются, привлечь к ответу.

- Неудивительно, с такой-то экологией, - говорят красноярцы. - Сама рыба ничего не расскажет. Надо воду исследовать.

ИСТОЧНИК KP.RU