И куры, и сено. Владельцы устроили курятник на первом этаже многоквартирника

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-17T12:39:03+03:00

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Каждое утро жители многоквартирника по Белинского, 12 в Лесосибирске просыпаются под пение петухов. Те надрываются из... квартиры, расположенной на первом этаже их дома. Строение деревянное, и люди боятся пожара, ведь в квартире, по их словам, помимо куриц полно сена - просто до потолка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726511" frameborder="0"></iframe> Курятник на первом этаже многоквартирника.Видео: ЧП - Лесосибирск

Пользователи паблика «ЧП-Лесосибирск», где впервые появилось видео, говорят: антисанитарию и курятник в своей квартире устроила хозяйка, пожилая женщина (но информация только со слов подписчиков). Никаким уговорам она не поддается.

«Там и помимо кур еще кто-то водится. Сено для кого?!», - удивляются лесосибирцы. Другие пишут, что бабулька не впервые устраивает звероферму в квартире, и удивляются, почему жители дома так долго терпят и не бегут в пожнадзор. Строение все-таки деревянное: малейшая искра, и дом вспыхнет, как спичка. В любом случае, хозяевам стоит ждать проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU