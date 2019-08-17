2019-08-17T12:39:03+03:00
Общество

И куры, и сено. Владельцы устроили курятник на первом этаже многоквартирника

Жители дома в Лесосибирске опасаются пожара, потому что квартира полна сена [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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И куры, и сено. Владельцы квартиры устроили курятник на первом этаже многоквартирникаИ куры, и сено. Владельцы квартиры устроили курятник на первом этаже многоквартирникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Каждое утро жители многоквартирника по Белинского, 12 в Лесосибирске просыпаются под пение петухов. Те надрываются из... квартиры, расположенной на первом этаже их дома. Строение деревянное, и люди боятся пожара, ведь в квартире, по их словам, помимо куриц полно сена - просто до потолка.

Курятник на первом этаже многоквартирника.Видео: ЧП - Лесосибирск

Пользователи паблика «ЧП-Лесосибирск», где впервые появилось видео, говорят: антисанитарию и курятник в своей квартире устроила хозяйка, пожилая женщина (но информация только со слов подписчиков). Никаким уговорам она не поддается.

«Там и помимо кур еще кто-то водится. Сено для кого?!», - удивляются лесосибирцы. Другие пишут, что бабулька не впервые устраивает звероферму в квартире, и удивляются, почему жители дома так долго терпят и не бегут в пожнадзор. Строение все-таки деревянное: малейшая искра, и дом вспыхнет, как спичка. В любом случае, хозяевам стоит ждать проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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