Полиция уничтожила 3 гектара дикой конопли под Красноярском

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-17T09:34:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Красноярского края проводит в регионе профилактическую операцию «Мак-2019». В рамках операции неподалеку от Большого Улуя ликвидировали поле дикой конопли в три гектара, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Коноплю опрыскивают специальным расствором, чтобы уничтожить. Операцию проводили совместно с администрацией населенного пункта.

- Также сотрудники УНК ГУ МВД России по краю проводят мероприятия по правовому информированию граждан, разъясняя нормы действующего законодательства, ответственность за наркопреступления и предлагая информировать органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому

ИСТОЧНИК KP.RU