Красноярск снова накрыло едкой дымкой и запахом гари от лесных пожаров

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-17T07:47:13+03:00

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Красноярск снова накрыло едкой дымкой и запахом гари. Независимые экологи в субботу, 17 августа, фиксируют во всех районах краевого центра сильное загрязнение воздуха, сообщает 7 канал - Красноярск. Дым вернулся в город ночью, говорят пользователи соцсетей в сообществе nebo.community. Более того, в дыму и близлежащие населенные пункты, и даже за 200 километров от Красноярска дым с запахом древесины.

Что касается Красноярска, то особенно жалуются на дым жители Покровки и Рощи. Напомним, что несколько дней назад краевое МЧС заявило о том, что на севере края, в Богучанском районе, лесные пожары потушены. По данным Лесопожарного центра, в крае горит 247 548 тысяч гектаров леса - еще неделю назад горело больше миллиона гектаров. Всего в Сибири, по данным космомониторинга Рослесхоза, горит 5,4 миллиона гектаров леса. Авиалесоохрана сообщает о трех миллионах гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU