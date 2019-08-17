Заперся в кабинете с ребенком.В Хакасии фельдшера детской поликлиники заподозрили в педофилии

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-17T06:26:22+03:00

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Фельдшера детской поликлиники в Абакане заподозрили в педофилии. Случилось все днем, когда в больнице шел прием. Мужчина заперся в кабинете с 13-летним мальчиком и долго не открывал дверь. В очереди находились женщины с детьми, они начали стучать и требовать отпереть, однако фельдшер не реагировал.

Дошло до того, что пришлось звать на помощь других врачей. Те пришли и начали тоже требовать открыть дверь. Тогда фельдшер вышел. Родители ребенка обратились к правоохранителям: им он признался, что молодой фельдшер, пока была заперта дверь, трогал его неподобающим образом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - подтвердила «Комсомольской правде» - Красноярск официальный представитель СУ СКР по Хакасии Юлия Арбузова. - Все обстоятельства будут установлены в ходе его расследования. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU