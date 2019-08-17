Фотограф снял ярко-зеленый болид в небе над Зеленогорском

СЕГОДНЯ 05:50 2019-08-17T05:50:21+03:00

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Ярко-зеленый болид в ночном небе над Зеленогорском удалось снять фотографу Виталию Брянскому. Снимки он выложил на страничке в соцсети и рассказал, что специально не стремился «поймать» за хвост метеор, однако удача все-таки улыбнулась. В ночь 15 августа он установил камеру на дороге у бывшего завода Сибволокно. И повезло.

- Камера была направлена прямо на город. И вдруг все небо озарило зеленое свечение. Метеорит светился примерно 3-4 секунды, летел относительно медленно. На фото почему-то фиолетовый оттенок, хотя визуально все было ярко-зеленое. В общем, это было просто неописуемо!

В августе, кстати, звездопад - частое явление. В этом году пик звездопада пришелся на ночь с 13 на 14 августа - Земля, вращаясь вокруг Солнца, вошла в поток Персеиды. Это, к слову, происходит каждый год. Так что успевайте загадать желание!

ИСТОЧНИК KP.RU