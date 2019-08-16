Красноярск и Шушенское вошли в «Золотое кольцо Сибири»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-16T15:58:43+03:00

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К «Золотому кольцу России», возможно, добавится и «Золотое кольцо Сибири». Новый маршрут уже начали «обкатывать», чтобы проверить, насколько он подойдет среднестатистическому туристу. В составе группы – разработчики маршрута.

Пилотное прохождение межрегионального экскурсионного маршрута стартовало сегодня, 16 августа, в Новосибирской области. Протяженность маршрута 10 000 километров, 11 регионов Сибири, продолжительность – 16 дней. В нынешних ценах такое путешествие обойдется в 55 тысяч рублей, причем, это на «общественном транспорте»: поездах и автобусах.

Среди ключевых точек маршрута – Томск, Новосибирск, Бийск, Белокуриха, Манжерок, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Кызыл, Иркутск, Листвянка, Слюдянка, Улан-Удэ. В маршрут включены Красноярск и Шушенское.

Познавательный маршрут «Золотое кольцо Сибири» (Открываем Сибирь) разработало Русское географическое общество еще в 2017–2019 годах.

Готовый маршрут планируют запустить в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU