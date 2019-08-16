В Красноярске пройдет Ночь кино

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-16T15:48:03+03:00

Сразу десять площадок города будут показывать кино, говорить о кино и даже играть в кино. Вход везде свободный!

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24 августа в Красноярск придет ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино»! Одним из центральных событий акции традиционно станут показы главных, полюбившихся зрителям, отечественных фильмов года. Ленты будут показаны во всех субъектах Российской Федерации в 20.00 по местному времени. Это российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», популярные российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Впервые к акции «Ночь кино» присоединится объект Зимней Универсиады-2019 многофункциональный спортивный комплекс «Радуга» (ул. Елены Стасовой, 65), именно там на большом экране можно будет посмотреть «Балканский рубеж».

В целом в Красноярском крае Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдёт на 170 площадках, ожидается порядка 15000 зрителей.

Программа Ночи кино в Красноярске

Енисей кино»

ул. Пролетарская, 153

МУЗЕЙ КИНО:

16:00-16:30, 17:00-17:30, 18:00-18:30, 19:00-19:30 - экскурсии в «Музей кино».

КИНОДВОРИК:

15:00 – 18:00 - игровая зона для детей и взрослых. Играем в настольные игры и медитируем с кисточкой, рисуя киноафишу своей мечты;

18:00 – 20:00 - настольная киноигра «Макгаффин». Макгаффин – это предмет, персонаж или событие, вокруг которого строится сюжет фильма. А еще «Макгаффин» – это новая оригинальная настольная игра, созданная киноманами для киноманов (новая – в прямом смысле слова, у красноярцев есть возможность ВПЕРВЫЕ в мире сыграть в эту игру). Из более сотни карточек с актерами, предметами и локациями игроки могут составить сценарий любого фильма. Преодолевайте препятствия, получайте бонусы, используйте самые редкие карты и составляйте как можно больше фильмов для победы.

20:00-21:00 – СинемаКвиз о современном кино.

КИНОГОСТИНАЯ:

18:00 – 19:30 – кинопоказ фильма на пленке (не упустите уникальную возможность, посмотреть кино, как в прошлом веке). Послушаем треск киноплёнки и поразмышляем над смыслом жизни вместе с героями трагикомедии «По главной улице с оркестром» (реж. П. Тодоровский, 1986);

20:00 – 21:30 - Кинопоказ фильма «Домовой» (реж. Евгений Бедарев, 2019)

22:00 – 00:30 - Кинопоказ фильма «Балканский рубеж» (реж. Андрей Волгин, 2019)

01:00 – 02:30 - Кинопоказ фильма «Полицейский с Рублевки» (реж. Илья Куликов, 2018)

ИСТОЧНИК KP.RU