2019-08-16T15:32:24+03:00
Общество

Новую награду «Гордость народа Тувы» под номером 1 получил Сергей Шойгу

Под бурные аплодисменты собравшихся
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: Минобороны РФФото: Минобороны РФ
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В честь Дня республики глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил об учреждении новой награды – Государственной премии Главы Республики Тыва «Гордость народа Тувы» и нагрудного знака.

Под бурные аплодисменты зала был провозглашен Указ о присуждении нагрудного знака премии «Гордость народа Тувы» за номером «1» самому знаменитому земляку, Министру обороны страны, генералу армии Сергею Шойгу.

Также в числе первых лауреатов - руководитель Общественной палаты Чимит-Доржу Ондар, руководитель филиала Тувинского Национального музея в Туране, собиратель летописи Тувы Татьяна Верещагина, прославивший горловое пение во всем мире Конгар-оол Ондар и группа «Хун-Хурту», известная своим творчеством далеко за пределами Тувы.

Новую награду могут получить не только жители Тувы, но и живущие за ее пределами, но внесшие особый вклад в ее историю и развитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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