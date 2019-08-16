Полиция устроила облаву на кальяны, сигареты и алкоголь на набережной Енисея

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-16T15:02:34+03:00

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Не так давно группа красноярцев поставила мангал прямо у памятника Ленину. А кальяны и распитие спиртных напитков на набережной Енисея – явление вполне обычное для нашего города, хотя так быть не должно.

Сотрудники полиции провели рейд мероприятия на левобережной набережной. В основном, действовали словом. Но и пять протоколов все же составили. Курение наказывается штрафом до 1500 рублей, алкоголь или кальян обойдутся в 5000 рублей, возможен и арест до пятнадцати суток.

Полицейские говорят, что такие рейды будут продолжаться и дальше.

Город несколько лет боролся с шашлычниками, потом – с кальянщиками, сейчас общественный порядок нарушают люди, желающие покурить кальян в самом людном месте города, куда многие приходят с детьми. Они ставят кальян в багажник машины и сидят на стульчиках возле выхлопной трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU