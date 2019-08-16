2019-08-16T15:02:34+03:00
Общество

Полиция устроила облаву на кальяны, сигареты и алкоголь на набережной Енисея

Все это нарушает порядок и мешает окружающим
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краюФото с сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Не так давно группа красноярцев поставила мангал прямо у памятника Ленину. А кальяны и распитие спиртных напитков на набережной Енисея – явление вполне обычное для нашего города, хотя так быть не должно.

Сотрудники полиции провели рейд мероприятия на левобережной набережной. В основном, действовали словом. Но и пять протоколов все же составили. Курение наказывается штрафом до 1500 рублей, алкоголь или кальян обойдутся в 5000 рублей, возможен и арест до пятнадцати суток.

Полицейские говорят, что такие рейды будут продолжаться и дальше.

Город несколько лет боролся с шашлычниками, потом – с кальянщиками, сейчас общественный порядок нарушают люди, желающие покурить кальян в самом людном месте города, куда многие приходят с детьми. Они ставят кальян в багажник машины и сидят на стульчиках возле выхлопной трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске пройдет Ночь кино
Новую награду «Гордость народа Тувы» под номером 1 получил Сергей Шойгу
Бывший руководитель Счетной палаты края подала в суд на Заксобрание и Счетную палату
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам
В «Стране чудес» Дарьи Донцовой красноярские дети учатся спасать все самое ценное!
Жителя Красноярского края во второй раз задержали за избиение маленького сына
В Красноярском крае мужчину похоронили без одежды
В Красноярске задержан подозреваемый в изнасиловании девушки
ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей
Министр экономического развития поздравил жителей Тувы с Днем республики на тувинском языке
В Туве в ДТП погибли четыре человека
Дикий северный олень в Красноярском крае под угрозой истребления
В Красноярске снова появятся ларьки и павильоны?
Следственный комитет прокомментировал найденный труп с пакетом на голове