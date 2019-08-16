В «Стране чудес» Дарьи Донцовой красноярские дети учатся спасать все самое ценное!

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-16T13:36:49+03:00

Отвлечь ребенка от грустных мыслей, подарить ему встречу с книжными героями, пообщаться – это и есть суть проекта «Читаем вместе»

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Сегодня мы читали в детском санатории «Пионерская речка», где по несколько месяцев поправляют свое здоровье дети из всего Красноярского края.

Читали мы книгу Дарьи Донцовой «Страна чудес», главные герои которой, собаки, живут в Прекрасной долине и у них постоянно происходят какие-то события, веселые и грустные.

Зачем читать книги всем вместе, рассказывает билиотекарь детской библиотеки им. Льва Кассиля Дарья Ласун:

- Не все дети могут сами найти ту книгу, которая им нужна. Часто именно чтение вслух и мнение окружающих позволяют понять, что история интересная и захватывающая. То, что мы читали сегодня – история новая, незнакомая, да еще и сказочная – это то, чего они ждут.

Все вместе мы читали главу про встречу собак с волшебницей, которая могла исполнить только одно их желание, ну а что случилось в результате, ребята узнают самостоятельно - все участники встречи получили книгу Дарьи Донцовой «Страна чудес» в подарок.

А на прощание обсудили главу, в которой случился пожар и собаки, герои книги, вынесли из огня все самое ценное для них: пуговицы, ласты, книги, сладости. Но при этом все забыли про деньги!

Мы предложили ребятам подумать, а что самое ценное для них, что они стали бы спасать в первую очередь, и вот что получилось.

Дима:

- Я бы спас мебель, документы и деньги.

Вика:

- Надо спасать все необходимое: деньги, подарки, матрасы.

Андрей:

- Я бы всех разбудил. Ну и деньги.

Оксана:

- Я бы спасла маму, папу, бабушку и дедушку бы не забыла. Потом свои игрушки, мишку, зайку. И еще кого-нибудь.

Ярослава:

- Я бы вынесла документа и книги, мне очень нравится читать.

Марк:

- Я бы спас маму, а еще подарки, игрушки и книги.

Старший воспитатель санатория «Пионерская речка» Ксения Колегова рассказала нам, как определить, что детям интересно:

- Если они не смотрят в телефоны, занчит, им все нравится!

И еще Ксения Валерьевна объяснила, чем важны подарки детям, которые сейчас находятся в санатории:

- Очень сильно понравились подарки! Это внимание особенно важно потому, что многие дети здесь находятся по несколько месяцев, по полгода, и к ним ни разу не приезжали родители. И живут далеко, и семьи многодетные, не с кем оставить малышей.

Проект «Читаем вместе» завершен: почти 100 детей в детских больницах Красноярска получили книгу Дарьи Донцовой «Стран чудес» в подарок и ждут новых встреч!

Проект «Читаем вместе» проходит по инициативе российского производителя замороженных продуктов ТМ 4 Сезона при поддержке «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU