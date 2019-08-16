В «Стране чудес» Дарьи Донцовой красноярские дети учатся спасать все самое ценное!
Сегодня мы читали в детском санатории «Пионерская речка», где по несколько месяцев поправляют свое здоровье дети из всего Красноярского края.
Читали мы книгу Дарьи Донцовой «Страна чудес», главные герои которой, собаки, живут в Прекрасной долине и у них постоянно происходят какие-то события, веселые и грустные.
Зачем читать книги всем вместе, рассказывает билиотекарь детской библиотеки им. Льва Кассиля Дарья Ласун:
- Не все дети могут сами найти ту книгу, которая им нужна. Часто именно чтение вслух и мнение окружающих позволяют понять, что история интересная и захватывающая. То, что мы читали сегодня – история новая, незнакомая, да еще и сказочная – это то, чего они ждут.
Все вместе мы читали главу про встречу собак с волшебницей, которая могла исполнить только одно их желание, ну а что случилось в результате, ребята узнают самостоятельно - все участники встречи получили книгу Дарьи Донцовой «Страна чудес» в подарок.
А на прощание обсудили главу, в которой случился пожар и собаки, герои книги, вынесли из огня все самое ценное для них: пуговицы, ласты, книги, сладости. Но при этом все забыли про деньги!
Мы предложили ребятам подумать, а что самое ценное для них, что они стали бы спасать в первую очередь, и вот что получилось.
Дима:
- Я бы спас мебель, документы и деньги.
Вика:
- Надо спасать все необходимое: деньги, подарки, матрасы.
Андрей:
- Я бы всех разбудил. Ну и деньги.
Оксана:
- Я бы спасла маму, папу, бабушку и дедушку бы не забыла. Потом свои игрушки, мишку, зайку. И еще кого-нибудь.
Ярослава:
- Я бы вынесла документа и книги, мне очень нравится читать.
Марк:
- Я бы спас маму, а еще подарки, игрушки и книги.
Старший воспитатель санатория «Пионерская речка» Ксения Колегова рассказала нам, как определить, что детям интересно:
- Если они не смотрят в телефоны, занчит, им все нравится!
И еще Ксения Валерьевна объяснила, чем важны подарки детям, которые сейчас находятся в санатории:
- Очень сильно понравились подарки! Это внимание особенно важно потому, что многие дети здесь находятся по несколько месяцев, по полгода, и к ним ни разу не приезжали родители. И живут далеко, и семьи многодетные, не с кем оставить малышей.
Проект «Читаем вместе» завершен: почти 100 детей в детских больницах Красноярска получили книгу Дарьи Донцовой «Стран чудес» в подарок и ждут новых встреч!
Проект «Читаем вместе» проходит по инициативе российского производителя замороженных продуктов ТМ 4 Сезона при поддержке «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU