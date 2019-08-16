2019-08-16T13:00:15+03:00
Общество

В Красноярском крае мужчину похоронили без одежды

Это установила проверка прокуратуры
Татьяна РЯБИНИНА
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Погребение должно быть достойным и у тех, у кого нет родственников.Погребение должно быть достойным и у тех, у кого нет родственников.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В июле прошлого года в Назаровской районной больнице скончался мужчина, который поступил без документов, без контактов о родственниках. Пока его жена была на вахте, умершего сочли безродным и его тело передали Почему именно этому предпринимателю – это первый вопрос, который проверили сотрудники прокуратуры.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ обязывает органы местного самоуправления создавать специализированные службы по вопросам похоронного дела, но такой службы в Назарове нет.

Таким образом, индивидуальный предприниматель не имел оснований для погребения умерших, не имеющих родственников.

Кроме того, утверждение вдовы о том, что ее мужа похоронили без одежды, подтвердилось. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, «тело умершего захоронено без одежды, а также не облачено в ткань».

По результатам проведенной проверки внесены представления главному врачу КГБУЗ «Назаровская районная больница», индивидуальному предпринимателю, главе г. Назарово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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