2019-08-16T12:44:51+03:00
Происшествия

В Красноярске задержан подозреваемый в изнасиловании девушки

Он уже был осужден за такое преступление
Татьяна РЯБИНИНА
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Сейчас насильник задержан. А что будет, когда он снова выйдет? Третья жертва?Сейчас насильник задержан. А что будет, когда он снова выйдет? Третья жертва?Фото: Мария ЛЕНЦ
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В ночь с 5 на 6 августа 24-летняя жительница Красноярска на самокате возвращалась домой в микрорайон Северный от подруги. Проезжая в районе дома № 38 по ул. Шахтеров, девушка заметила мужчину, который стоял на тротуаре. И в тот момент, когда она с ним поравнялась, он неожиданно напал на нее, затащил за здание шиномонтажной мастерской, изнасиловал и скрылся. Все это случилось около трех часов ночи, когда город практически пустой.

Жертва обратилась в полицию и по результатам молекулярно-генетической экспертизы была установлена личность подозреваемого. Поскольку он уже отбывал наказание за изнасилование и данные на него есть в базе. Это 31-летний житель Красноярского края, его задержали в Ужурском районе, он признался в совершении преступления.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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