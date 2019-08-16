2019-08-16T11:39:00+03:00
Происшествия

В Туве в ДТП погибли четыре человека

Причина аварии – несоблюдение дистанции
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта ГУ МВД России по РТ.Фото с сайта ГУ МВД России по РТ.
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Сообщение о ДТП дорожные полицейские получили 15 августа после 21 часа. Авария произошла на 855-м километре автодороги Р-257 «Енисей» в Кызылском районе Республики Тыва.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» из-за несоблюдения дистанции врезался в машину «ЗИЛ -130», которая шла впереди него. Достаточно редкий случай, обычно ДТП с большим количеством погибших и раненых происходят при встречном столкновении.

Все, кто находился в легковой машине, погибли на месте: водитель, две женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток. Все они – жители села Ийи-Тал.

Что послужило причиной столь грубого нарушения правил дорожного движения, каково было состояние погибшего водителя в момент столкновения, - все это предстоит выяснить. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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