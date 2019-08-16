Дикий северный олень в Красноярском крае под угрозой истребления

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-16T11:26:49+03:00

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Совместная экспедиция заповедников «Центральносибирский» и «Заповедники Таймыра» получила тревожные результаты: численность дикого северного оленя сокращается катастрофически!

К такому выводу ученые пришли после мониторинга мест группировки оленей. Мониторинг оленя в этот период проводится ежегодно и наиболее удачные для учёта и меченья животных места — реки Пура и Пясина. Сейчас там крайне редко встречаются единичные особи и небольшие группы по 6–8 оленей, хотя раньше были массовые миграции.

Причем, популяция овцебыков расширяет ареал обитания и растёт в численности. На этом фоне состояние популяции дикого северного оленя выглядит катастрофически. Молодняка почти нет. Скорее всего, это результат браконьерской бесконтрольной и варварской добычи.

По результатам экспедиции ученые составят экспертное заключение о состоянии популяции дикого северного оленя и мерах по ее спасению.

ИСТОЧНИК KP.RU