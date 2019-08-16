2019-08-16T10:38:38+03:00
Общество

В Красноярске снова появятся ларьки и павильоны?

Чиновники разрабатывают схему размещения временных сооружений
Татьяна РЯБИНИНА
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Снос павильонов Красноярск пережил. Теперь эпоха возрождения?Снос павильонов Красноярск пережил. Теперь эпоха возрождения?Фото: Мария ЛЕНЦ
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О новой схеме размещения временных сооружений рассказал первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов. Он сообщил, что есть городские пространства, которые нужно заполнять не единичными киосками, а торговыми рядами с единым оформлением как на перекрестке ул. Молокова-Авиаторов, ул. Ремесленной, ул. 9 мая, 12. По его словам, такие комплексы нужны и в других районах города. Уже подготовлена схема по Железнодорожному району, до 31 декабря этого года будет такая и в остальных районах.

Правила размещения станут основным документом, по которому в Красноярске будут появляться новые павильоны.

Пока же места, которые получили предприниматели взамен снесенных павильонов, удобными не назовешь. Пешеходных дорожек и остановок нет, в итоге покупателей очень мало. Договоры с предпринимателями заключены до 2024 года. Если у властей города появятся новые идеи по использованию этой территории, то павильоны снова снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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