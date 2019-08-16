2019-08-16T10:20:59+03:00
Происшествия

Следственный комитет прокомментировал найденный труп с пакетом на голове

Похоже, это самоубийство
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Работа по страшной находке предстоит большая.Работа по страшной находке предстоит большая.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда»-Красноярск уже сообщала о том, что утром 16 августа в центре Красноярска в машине найден труп мужчины с пакетом на голове. На место выехали сотрудники Следственного комитета, и вот на официальном сайте ведомства появилась информация.

Машина была обнаружена на территории острова Отдыха, в Центральном районе города (ранее назывались и улица Дубровинского, и Ярыгинский проезд).

Выяснилось, что автомобиль «Хендай Солярис» был арендован. Тело 23-летнего жителя Ужурского района с признаками добровольного ухода из жизни – к такому предварительному выводу пришли следователи после осмотра места происшествия. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка, после которой и будет принято окончательное решение. Также предстоит выяснить, что стало причиной самоубийства молодого парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей
Министр экономического развития поздравил жителей Тувы с Днем республики на тувинском языке
В Туве в ДТП погибли четыре человека
Дикий северный олень в Красноярском крае под угрозой истребления
В Красноярске снова появятся ларьки и павильоны?
Новым тренером ФК «Енисей» стал Юрий Газзаев
Население Красноярского края продолжает уменьшаться: почти на три тысячи за полгода
В центре Красноярска нашли труп с пакетом на голове
Выходные будут теплыми, но дождливыми
В Красноярске прокуратура заставила строительную компанию высадить деревья и кустарники
Китайский город-побратим Красноярска предлагает создать центр китайской медицины
Медведей в Красноярском крае стало больше в три раза
Школа в Красноярске выпустила эксклюзивные дневники для своих учеников со страницей счастья
Красноярский фонтан заработал под песню Виктора Цоя «Кукушка»
Министр спорта Красноярского края уходит в отставку и уезжает в Москву
Редкий кадр второклассницы из Красноярского края: бурундука лечат рыжие муравьи
«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мир
Модель из Красноярска cнялась для сентябрьского Glamour Russia
На севере Красноярского края встали на рейд военные корабли
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» показали, как нужно правильно есть арбузы
В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочь
В Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки на Маерчака
Прочитал Дарью Донцову? Нарисуй тыквобанан!
В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек