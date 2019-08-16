Следственный комитет прокомментировал найденный труп с пакетом на голове

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-16T10:20:59+03:00

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«Комсомольская правда»-Красноярск уже сообщала о том, что утром 16 августа в центре Красноярска в машине найден труп мужчины с пакетом на голове. На место выехали сотрудники Следственного комитета, и вот на официальном сайте ведомства появилась информация.

Машина была обнаружена на территории острова Отдыха, в Центральном районе города (ранее назывались и улица Дубровинского, и Ярыгинский проезд).

Выяснилось, что автомобиль «Хендай Солярис» был арендован. Тело 23-летнего жителя Ужурского района с признаками добровольного ухода из жизни – к такому предварительному выводу пришли следователи после осмотра места происшествия. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка, после которой и будет принято окончательное решение. Также предстоит выяснить, что стало причиной самоубийства молодого парня.

ИСТОЧНИК KP.RU