В центре Красноярска нашли труп с пакетом на голове

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-16T08:42:34+03:00

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В Красноярске на ул. Дубровинского жители обнаружили автомобиль, в котором лежит труп с пакетом на голове. Об этом сообщает ТВК. Источники телекомпании рассказали, что тело мужчины нашли утром, 16 августа.

Официальной информации пока нет, на месте работают сотрудники Следственного комитета.

Напомним, хотя улица Дубровинского и находится в центре города, большая ее часть, ведущая к Николаевскому мосту, практически безлюдная. Даже днем здесь практически нет пешеходов. Именно поэтому это место всегда было местом встреч влюбленных парочек, желающих укрыться от посторонних взглядов, они приезжали сюда даже днем.

По данным некоторых СМИ, труп нашли не на Дубровинского, а в Ярыгинском проезде.

Можно предположить, что свидетелей преступления найти не удастся. «Комсомольская правда»-Красноярск следит за этой историей, также ждем официальные комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU