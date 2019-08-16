2019-08-16T07:11:51+03:00
Дом. Семья

Медведей в Красноярском крае стало больше в три раза

Таковы подсчеты за последние 10 лет
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Мишки милые только в зоопарке и на картинке. В реальной жизни это самый крупный и опасный хищник в России.Мишки милые только в зоопарке и на картинке. В реальной жизни это самый крупный и опасный хищник в России.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Мониторинг состояния объектов животного мира на территории края проводится постоянно. Эксперты СФУ и Минэкологии Красноярского края подсчитали, что численность популяции медведей за последние десять лет выросла с 9 тысяч до 27 тысяч, то есть в три раза.

Одна из причин - высокая стоимость разрешения на добычу медведей, что привело к падению интереса охотников.

Жители края замечают рост популяции хотя бы по такому признаку как участившиеся выходы к людям. Хищники перестали бояться даже городского шума и выходят в населенные пункты. Кстати, в этом году зарегистрировано 115 фактов выхода медведя к населенным пунктам.

Хотя специалисты связывают такое нетипичное поведение медведей со стихийными свалками, которые привлекают легкой добычей. И напоминают, что подкармливать диких животных опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Население Красноярского края продолжает уменьшаться: на почти три тысячи за полгода
В центре Красноярска нашли труп с пакетом на голове
Выходные будут теплыми, но дождливыми
В Красноярске прокуратура заставила строительную компанию высадить деревья и кустарники
Китайский город-побратим Красноярска предлагает создать центр китайской медицины
Школа в Красноярске выпустила эксклюзивные дневники для своих учеников со страницей счастья
Красноярский фонтан заработал по песню Виктора Цоя «Кукушка»
Министр спорта Красноярского края уходит в отставку и уезжает в Москву
Редкий кадр второклассницы из Красноярского края: бурундука лечат рыжие муравьи
«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мир
Модель из Красноярска cнялась для сентябрьского Glamour Russia
На севере Красноярского края встали на рейд военные корабли
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» показали, как нужно правильно есть арбузы
В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочь
В Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки на Маерчака
Прочитал Дарью Донцову? Нарисуй тыквобанан!
В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек