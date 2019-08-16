Медведей в Красноярском крае стало больше в три раза

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-16T07:11:51+03:00

Мишки милые только в зоопарке и на картинке. В реальной жизни это самый крупный и опасный хищник в России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Мониторинг состояния объектов животного мира на территории края проводится постоянно. Эксперты СФУ и Минэкологии Красноярского края подсчитали, что численность популяции медведей за последние десять лет выросла с 9 тысяч до 27 тысяч, то есть в три раза.

Одна из причин - высокая стоимость разрешения на добычу медведей, что привело к падению интереса охотников.

Жители края замечают рост популяции хотя бы по такому признаку как участившиеся выходы к людям. Хищники перестали бояться даже городского шума и выходят в населенные пункты. Кстати, в этом году зарегистрировано 115 фактов выхода медведя к населенным пунктам.

Хотя специалисты связывают такое нетипичное поведение медведей со стихийными свалками, которые привлекают легкой добычей. И напоминают, что подкармливать диких животных опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU