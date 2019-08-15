«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мир

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-15T15:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые СФУ и чиновники минэкологии Красноярского края рассказали о том, какое влияние на животный мир оказывают лесные пожары. Мониторинг численности животных проводится в крае на постоянной основе – во второй половине зимы. Что касается влияния, которое оказали на животных лесные пожары, то оно, безусловно, есть. Однако о численности можно будет судить только, когда сезон пожаров окончится, и будут проведены соответствующие исследования. Это произойдет в следующем году. Более того, лесные пожары для диких животных – часть естественной среды обитания.

- Дикие животные обитают в таких условиях, когда лесные пожары – это естественная часть их жизни. Крупные виды, как правило, уходят из зоны пожара, а численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается в силу их биологических особенностей, – рассказал завкафедрой охотничьего ресурсоведения СФУ Александр Савченко.

При этом важно в трудные периоды лесных пожаров не подкармливать животных – это повлияет на их дальнейшую жизнь в дикой природе. Выход же медведей в города и села – как правило, результат действий человека. В частности, и того, что хищников подкармливают.

К слову, в этом году зарегистрировано 115 фактов выхода медведя к населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU