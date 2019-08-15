2019-08-15T15:33:24+03:00
Происшествия

«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мир

В этом году зарегистрировано 115 фактов выхода медведя к населенным пунктам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мир«Это естественная часть их жизни»: ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на животный мирФото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

Ученые СФУ и чиновники минэкологии Красноярского края рассказали о том, какое влияние на животный мир оказывают лесные пожары. Мониторинг численности животных проводится в крае на постоянной основе – во второй половине зимы. Что касается влияния, которое оказали на животных лесные пожары, то оно, безусловно, есть. Однако о численности можно будет судить только, когда сезон пожаров окончится, и будут проведены соответствующие исследования. Это произойдет в следующем году. Более того, лесные пожары для диких животных – часть естественной среды обитания.

- Дикие животные обитают в таких условиях, когда лесные пожары – это естественная часть их жизни. Крупные виды, как правило, уходят из зоны пожара, а численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается в силу их биологических особенностей, – рассказал завкафедрой охотничьего ресурсоведения СФУ Александр Савченко.

При этом важно в трудные периоды лесных пожаров не подкармливать животных – это повлияет на их дальнейшую жизнь в дикой природе. Выход же медведей в города и села – как правило, результат действий человека. В частности, и того, что хищников подкармливают.

К слову, в этом году зарегистрировано 115 фактов выхода медведя к населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Модель из Красноярска cнялась для сентябрьского Glamour Russia
На севере Красноярского края встали на рейд военные корабли
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» показали, как нужно правильно есть арбузы
В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочь
В Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки на Маерчака
Прочитал Дарью Донцову? Нарисуй тыквобанан!
В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек
Красноярцев ждут на ярмарке выходного дня в Агротерминале
Билайн предложил смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц
В Черемушках отец выкинул из окна многоэтажки 6-месячную дочь
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию
В Красноярске будут судить нелегалов, устроивших бунт в центре для депортации
«Чтобы не путали знаки»: полиция Тувы обратилась к шаманам, чтобы обеспечить безопасность на дорогах
В Красноярске перебои с поставкой хлеба от местного производителя
В Красноярске суд вынес приговор киллерам, убившим продавца пылесосов
«Привыкаем к системе»: дорожники в Кодинске нанесли разметку на грунтовую дорогу
В Красноярске ожидается теплая и дождливая погода
В Красноярском крае судебные приставы проведут День открытых дверей
Для довыборов в Заксобрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетеней
В центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей
В Туве отдыхающие обнаружили на озере страшную находку – человеческий череп
В Красноярском крае неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу на 800 тысяч рублей
В Красноярском крае стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 8,7%
В Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара током
В Хакасии по вине врача-анестезиолога умер пациент
В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договор
В Красноярске закрываются городские пляжи