2019-08-15T11:20:26+03:00
Происшествия

В Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки на Маерчака

Опасность в том, что огонь может перекинуться
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ЧП - КрасноярскФото: ЧП - Красноярск
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На Маерчака, 37 в Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. На месте ЧП работают 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

Основная опасность пожара в том, что огонь может перекинуться на жилой дом, расположенный по близости, сообщает 7 канал - Красноярск. Рядом с пожаром стоит старенькое двухэтажное здание. Оно находится практически под пешеходным виадуком на развязке у «Космоса». В данный момент о причинах возгорания ничего не известно. Предварительно – при пожаре пострадавших и погибших нет.

Добавим, что двухэтажка, которая расположена вблизи пожара, вошла в краевую программу расселения ветхих и аварийных домов. Через несколько лет жильцов должны переселить. В интернете многие обсуждают, уж не связан ли пожар с этим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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