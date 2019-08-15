2019-08-15T11:11:02+03:00
Общество

Прочитал Дарью Донцову? Нарисуй тыквобанан!

Отвлечь ребенка от грустных мыслей, подарить ему встречу с книжными героями, пообщаться – это и есть суть проекта «Читаем вместе»
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Рисуем тыквобанан!Рисуем тыквобанан!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

- В детской книге Дарьи Донцовой «Страна чудес» можно найти все и для каждого, эта история учит и добру, и семейному счастью, и правилам поведения. Например, тому, что нельзя ничего брать у незнакомых людей, в книге как раз показано, к чему это приводит, - говорит участница проекта «Читаем вместе», руководитель творческого кружка «Птичка-невеличка» Варвара Городилова.

Все вместе мы читали главу про пожар и про спасение самого ценного, ну а что произошло с героями книги дальше, ребята узнают самостоятельно - все участники встречи получили книгу в подарок.

После чтения взялись за карандаши и мелки, чтобы нарисовать ту Прекрасную долину, в которой живут герои книги, собаки.

- И многие рисовали дом, значит, они ценят семью. К тому же его можно нарисовать любой, он же сказочный! Кто-то рисовал мопса, и интересно получилось. А еще дети рисовали выдуманные овощи и фрукты. Из книги это тыквобанан и ежемалинку, сами придумывали дынеяблоко, сливогруши и т.п., - подводит итоги Варвара Городилова.

- То, что они выбирали яркие краски, говорит о их хорошем настроении, - уверена воспитатель краевой детской больницы Екатерина Комарова. - Я вижу их каждый день, было видно, что они активные, улыбаются, - вы подарили им радость! Расходились все в хорошем настроении, счастливые, довольные, с бейсболками, с книгами.

Проект продолжается, следующая встреча в санатории «Пионерская речка».

Проект «Читаем вместе» проходит по инициативе российского производителя замороженных продуктов ТМ 4 Сезона при поддержке «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске задержали отца, выбросившего из окна 4-месячную дочь
В Красноярске загорелись заброшенные надворные постройки на Маерчака
В красноярском аэропорту у туристов за неделю изъяли 130 килограммов «запрещенки»
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек
Красноярцев ждут на ярмарке выходного дня в Агротерминале
Билайн предложил смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц
В Черемушках отец выкинул из окна многоэтажки 6-месячную дочь
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию
В Красноярске будут судить нелегалов, устроивших бунт в центре для депортации
«Чтобы не путали знаки»: полиция Тувы обратилась к шаманам, чтобы обеспечить безопасность на дорогах
В Красноярске перебои с поставкой хлеба от местного производителя
В Красноярске суд вынес приговор киллерам, убившим продавца пылесосов
«Привыкаем к системе»: дорожники в Кодинске нанесли разметку на грунтовую дорогу
В Красноярске ожидается теплая и дождливая погода
В Красноярском крае судебные приставы проведут День открытых дверей
Для довыборов в Заксобрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетеней
В центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей
В Туве отдыхающие обнаружили на озере страшную находку – человеческий череп
В Красноярском крае неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу на 800 тысяч рублей
В Красноярском крае стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 8,7%
В Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара током
В Хакасии по вине врача-анестезиолога умер пациент
В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договор
В Красноярске закрываются городские пляжи