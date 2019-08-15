Прочитал Дарью Донцову? Нарисуй тыквобанан!

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-15T11:11:02+03:00

Отвлечь ребенка от грустных мыслей, подарить ему встречу с книжными героями, пообщаться – это и есть суть проекта «Читаем вместе»

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- В детской книге Дарьи Донцовой «Страна чудес» можно найти все и для каждого, эта история учит и добру, и семейному счастью, и правилам поведения. Например, тому, что нельзя ничего брать у незнакомых людей, в книге как раз показано, к чему это приводит, - говорит участница проекта «Читаем вместе», руководитель творческого кружка «Птичка-невеличка» Варвара Городилова.

Все вместе мы читали главу про пожар и про спасение самого ценного, ну а что произошло с героями книги дальше, ребята узнают самостоятельно - все участники встречи получили книгу в подарок.

После чтения взялись за карандаши и мелки, чтобы нарисовать ту Прекрасную долину, в которой живут герои книги, собаки.

- И многие рисовали дом, значит, они ценят семью. К тому же его можно нарисовать любой, он же сказочный! Кто-то рисовал мопса, и интересно получилось. А еще дети рисовали выдуманные овощи и фрукты. Из книги это тыквобанан и ежемалинку, сами придумывали дынеяблоко, сливогруши и т.п., - подводит итоги Варвара Городилова.

- То, что они выбирали яркие краски, говорит о их хорошем настроении, - уверена воспитатель краевой детской больницы Екатерина Комарова. - Я вижу их каждый день, было видно, что они активные, улыбаются, - вы подарили им радость! Расходились все в хорошем настроении, счастливые, довольные, с бейсболками, с книгами.

Проект продолжается, следующая встреча в санатории «Пионерская речка».

Проект «Читаем вместе» проходит по инициативе российского производителя замороженных продуктов ТМ 4 Сезона при поддержке «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU