В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-15T09:08:33+03:00

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В Лесосибирске полыхнула деревянная двухэтажка на улице Восстания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Произошло все в четверг, 15 августа, ближе к обеду. Когда на место пожара прибыли первые расчеты, огнем было охвачено две квартиры и вся кровля. 9 человек эвакуированы из дома.

- На место пожара прибыли пять единиц техники и 15 человек личного состава, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МЧС. – Пламя локализовано. Площадь пожара составила 720 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Пока причина пожара не установлена – пожар еще не ликвидировали полностью. После завершения работ на территории будут работать дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU