2019-08-15T09:08:33+03:00
Происшествия

В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек

Площадь пожара составила 720 квадратных метров
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек Фото: ЧП-ЛесосибирскВ Лесосибирске загорелась деревянная двухэтажка: спасли 9 человек Фото: ЧП-Лесосибирск
Изменить размер текста:

В Лесосибирске полыхнула деревянная двухэтажка на улице Восстания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Произошло все в четверг, 15 августа, ближе к обеду. Когда на место пожара прибыли первые расчеты, огнем было охвачено две квартиры и вся кровля. 9 человек эвакуированы из дома.

- На место пожара прибыли пять единиц техники и 15 человек личного состава, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МЧС. – Пламя локализовано. Площадь пожара составила 720 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Пока причина пожара не установлена – пожар еще не ликвидировали полностью. После завершения работ на территории будут работать дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцев ждут на ярмарке выходного дня в Агротерминале
Билайн предложил смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц
В Черемушках отец выкинул из окна многоэтажки 6-месячную дочь
ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию
В Красноярске будут судить нелегалов, устроивших бунт в центре для депортации
«Чтобы не путали знаки»: полиция Тувы обратилась к шаманам, чтобы обеспечить безопасность на дорогах
В Красноярске перебои с поставкой хлеба от местного производителя
В Красноярске суд вынес приговор киллерам, убившим продавца пылесосов
«Привыкаем к системе»: дорожники в Кодинске нанесли разметку на грунтовую дорогу
В Красноярске ожидается теплая и дождливая погода
В Красноярском крае судебные приставы проведут День открытых дверей
Для довыборов в Заксобрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетеней
В центре Красноярска на эвакуаторах вывезли больше десятка автомобилей
В Туве отдыхающие обнаружили на озере страшную находку – человеческий череп
В Красноярском крае неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу на 800 тысяч рублей
В Красноярском крае стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 8,7%
В Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара током
В Хакасии по вине врача-анестезиолога умер пациент
В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договор
В Красноярске закрываются городские пляжи