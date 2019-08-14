В Туве отдыхающие обнаружили на озере страшную находку – человеческий череп
В Туве отдыхающие на северном берегу озера Чагытай в Тандинском районе местные жители нашли человеческий череп. Информация в правоохранительные органы поступила 10 августа около 18 часов вечера. На место выехали сотрудники полиции, следственный комитет.
При осмотре страшной находки оперативники не нашли каких-либо повреждений на черепе. Однако отсутствовала нижняя челюсть. Чтобы установить причину смерти, необходимой найди остальную часть тела. В рамках проверочных мероприятий были запрошены сведения обо всех без вести пропавших в районе лицах. Обстоятельства исчезновения каждого из них будут тщательно изучены, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.
Обнаруженный череп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить давность смерти. И уже по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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