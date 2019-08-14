СЕГОДНЯ 05:09 2019-08-14T05:09:59+03:00

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Пропавшего под Красноярском парня из Кемерово нашли мертвым. Предварительная версия – попал в смертельное ДТП. 29-летний житель Кузбасса Олег Павлов выехали на своем автомобиле «Тойота Креста» из дома 12 августа. В машине с ним были три попутчика, сообщали накануне волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Примерно в половине второго ночи он позвонил родным и сообщил, что находится под Ачинском, остановился на ночлег. Это была последняя телефонная связь с ним. После тщетных попыток связаться с ним утром, жена и сестра забили тревогу, заявили в полицию.

По словам руководителя поисковиков Оксаны Василишиной, молодой человек попал в автомобильную аварию и погиб. Где его попутчики, неизвестно. Теперь дорожная полиция выясняет подробности смертельного ДТП и разыскивает очевидцев аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU