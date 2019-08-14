Чему учит красноярских детей Дарья Донцова?

СЕГОДНЯ 04:57 2019-08-14T04:57:01+03:00

Отвлечь ребенка от грустных мыслей, подарить ему встречу с книжными героями, пообщаться – это и есть суть проекта «Читаем вместе»

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Читать вместе мы начали с детьми, которые сейчас находятся на лечении в 20-ой больнице.

Какую же книгу мы читали? Ни за что не догадаетесь! Эту писательницу мы знаем как специалиста по детективным историям, но, оказывается, в ее творчестве есть книга и для детей. Это Дарья Донцова и ее «Страна чудес».

О чем эта книга, рассказывает заместитель директора Красноярской краевой детской библиотеки Виктория Тишакова:

- Дарья Донцова сделала акцент на том, что собаки и кошки не умирают, а переселяются в Прекрасную долину. Дарья сделала персонажами своей новой книги любимых мопсов. Отправила их в путешествие в сказочную страну и через их приключения рассказывает, как дружить, как помогать друг другу, чем опасны реки Злости и камни Жадности. Мне кажется, эта книга еще и память тренирует, здесь очень много героев, их можно выписать и придумывать истории о том, что с ними будет дальше.

Мы не только читали, но и рисовали продукты, необходимые для супа или компота – ведь жители Прекрасной Долины в свободное время так любят выращивать овощи и фрукты!

Всеволод, например, нарисовал напитки. Ангелина «сварила» свекольный суп. Надя еще маленькая, и потому в суп положила.. редиску.

Раскрашивали «суп» и «компот» дети от трех до 15 лет – всем было интересно.

Мама маленькой пациентки Ольга считает, что для ребенка это не просто развлечение, а часть лечения:

- Это очень важно, чтобы ребенок отвлекался от болезни, чтобы не думал о ней. Он в такой ситуации впервые, и ему страшно. Мы разукрашиваем, играем в настольные игры, рисуем, учим таблицу умножения, читаем.

О реакции родителей на такие события как сегодня, рассказывает пресс-секретарь 20-ой больницы Ирина Скуднова:

- Взрослые говорят, не ожидали, что в больнице может быть интересно, ярко, познавательно. Они приходят в игровую комнату снова и снова, и мы тоже радуемся, когда видим такую реакцию родителей.

А что произошло с героями книги Дарьи Донцовой «Страна чудес» ребята узнают самостоятельно - все участники встречи получили книгу в подарок. А еще она будет в игровой комнате 20 больницы, куда дети приходят с удовольствием.

- Попадая в игровую комнату, они чувствуют себя здоровыми, и психологически это очень важно, - уверена воспитатель педиатрического отделения Марина Чернова. – Они здесь расслабляются, играют, встречают гостей и включаются во все действия. А те, кто к нам приходит, делают это с душой, выкладываются на все сто, чувствуют возраст детей, их настроение.

Проект продолжается, следующая встреча в краевой детской больнице.

Проект «Читаем вместе» проходит по инициативе российского производителя замороженных продуктов ТМ 4 Сезона при поддержке «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU