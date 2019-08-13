2019-08-13T11:12:28+03:00
Происшествия

В Красноярском крае на 8-летнего мальчика рухнул козырек подвала: ребенок погиб

СК начал проверку происшествия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярском крае на 8-летнего мальчика рухнул козырек подвала: ребенок погибВ Красноярском крае на 8-летнего мальчика рухнул козырек подвала: ребенок погибФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Нижний Ингаш случилась трагедия: 8-летнего мальчика завалило обрушившимся козырьком подвала. Ребенок погиб. Как сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю, произошло все вечером в понедельник, 12 августа. Двое мальчишек гуляли во дворе многоквартирника. Ничто беды не предвещало. Лето - ребятишек с улицы домой не так-то просто дозваться.

- В какой-то момент 8-летний мальчик облокотился на одну из кирпичных колон, державшую козырек подвала, в результате чего она обрушилась, причинив ребенку травмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке СК. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СК проводит проверку происшествия, в частности, следователи выяснят, почему колонна и козырек не были должным образом укреплены. По результатам проверки будет решено, возбудят ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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