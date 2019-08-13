2019-08-13T07:39:22+03:00
Общество

Самым богатым врачом Красноярского края оказался подследственный Андрей Павлов

Судя по декларации, Павлов в прошлом году заработал 10,5 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Самым богатым врачом Красноярского края оказался подследственный Андрей ПавловСамым богатым врачом Красноярского края оказался подследственный Андрей ПавловФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Самым состоятельным врачом в Красноярском крае стал Андрей Павлов, который вот уже год находится под следствием. Напомним, экс-главврача перинатального центра (одного из крупнейших в Сибири) подозревают в многомиллионных взятках. Новый поворот: накануне на сайте краевого минздрава опубликовали декларации о доходах главврачей всех больниц и поликлиник за 2018 год.

Больше всех заработал, судя по документам, именно Андрей Павлов. Его доход составил 10,5 миллионов рублей. При этом в собственности у Павлова имеется квартира и дачный участок, у его супруги - BMW X6. На втором месте по уровню доходов главврач краевого центра крови Наталья Филина. Ей удалось заработать 4,7 миллиона рублей. Третьим по доходам стал руководитель стоматологической поликлиники №1 Дмитрий Власов. Его доход - 4 миллиона рублей. Далее - по убывающей. Главврач краевой больницы Егор Корчагин - 3,89 миллиона рублей. Главврач 20-й больницы Владимир Фокин - в 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС: пожар ликвидирован, но проливка здания сгоревшего на Енисейском рынке склада продолжается
В Дивногорске за 132 миллиона рублей продают здание завода-банкрота
Жители Лесосибирска заметили медвежонка и медведицу в городе
В августе завершат почти все. Красноярские дорожники готовят к сдаче первые три объекта
База данных мелкой пыли. Красноярские ученые будут вычислять предприятия-загрязнители по выбросам
В Красноярске органичат движение транспорта на время прощания с Павлом Федирко
Сергей Еремин вошел в топ-20 популярных мэров-блогеров
МЧС: площадь пожара на Енисейском рынке в Красноярске составила 3,5 тысячи квадратных метров
В курином мясе одной из красноярских птицефабрик нашли возбудителя сальмонеллы
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» из Норильска: «Лето за полярным кругом бывает очень красивым и веселым»
В Туве сутки искали пропавшую без вести 5-летнюю девочку
ВТБ приобрел контрольный пакет акций в ГК РТК
Количество пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 33 человек
Доигрались детки: на севере Красноярского края два брата повредили приятелю камнем глаз
В Красноярском крае по вине водителя внедорожника пострадали 5 человек
В Красноярске девушка обокрала арендованную квартиру
Конец лета, а красноярцев по-прежнему атакуют клещи