Самым богатым врачом Красноярского края оказался подследственный Андрей Павлов

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-13T07:39:22+03:00

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Самым состоятельным врачом в Красноярском крае стал Андрей Павлов, который вот уже год находится под следствием. Напомним, экс-главврача перинатального центра (одного из крупнейших в Сибири) подозревают в многомиллионных взятках. Новый поворот: накануне на сайте краевого минздрава опубликовали декларации о доходах главврачей всех больниц и поликлиник за 2018 год.

Больше всех заработал, судя по документам, именно Андрей Павлов. Его доход составил 10,5 миллионов рублей. При этом в собственности у Павлова имеется квартира и дачный участок, у его супруги - BMW X6. На втором месте по уровню доходов главврач краевого центра крови Наталья Филина. Ей удалось заработать 4,7 миллиона рублей. Третьим по доходам стал руководитель стоматологической поликлиники №1 Дмитрий Власов. Его доход - 4 миллиона рублей. Далее - по убывающей. Главврач краевой больницы Егор Корчагин - 3,89 миллиона рублей. Главврач 20-й больницы Владимир Фокин - в 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU