МЧС: пожар ликвидирован, но проливка здания сгоревшего на Енисейском рынке склада продолжается

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-13T06:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожарные продолжают проливку здания сгоревшего склада на Енисейском рынке. Напомним, здание на Шахтеров, 49ж полыхнуло в понедельник, 12 августа, около 19.00. По последним данным, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, на месте работали 66 пожарных и 28 единиц техники.

Работники рынка говорят: здание построили совсем недавно, весь день в понедельник загружали продуктами - сыры, копчения, рыба, мясо и алкоголь. А вечером оно вспыхнуло и сгорело за какие-то несколько часов. Местные не исключают поджога.

Спасатели же рассказали, что тушить объект было непросто.Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели же рассказали, что тушить объект было непросто.

- Сложность работы в том, что складское здание состояло из сэндвичпанелей, ликвидировать пожар в которых было достаточно трудно, к тому же ветреная погода и перебои с водоснабжением также повлияли на скорость тушения пожара, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. -. А так как склад находился в центре Енисейского рынка, на момент возникновения пожара существовала угроза распространения огня на соседние складские помещения. Поэтому пожару был присвоен 3 номер сложности из 5.

Сейчас спасатели уже приступили к проливке и разбору завалов. Когда работу завершат, на территорию пустят дознавателей. Причину пожара еще предстоит установить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сгоревший в Красноярске продуктовый склад за несколько часов до пожара под завязку заполнили товаром

Многие предприниматели потеряли в пожаре все [видео]

Крупное здание склада продуктового рынка «Енисейский привоз» сгорела за какие-то пару часов. Общая площадь составила 3,5 тысяч квадратных метров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU