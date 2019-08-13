2019-08-13T06:43:36+03:00
Происшествия

МЧС: пожар ликвидирован, но проливка здания сгоревшего на Енисейском рынке склада продолжается

Предположительно - работы продлятся ло вечера
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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МЧС: пожар ликвидирован, но проливка здания сгоревшего склада на Енисейском рынке продолжаетсяМЧС: пожар ликвидирован, но проливка здания сгоревшего склада на Енисейском рынке продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожарные продолжают проливку здания сгоревшего склада на Енисейском рынке. Напомним, здание на Шахтеров, 49ж полыхнуло в понедельник, 12 августа, около 19.00. По последним данным, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, на месте работали 66 пожарных и 28 единиц техники.

Работники рынка говорят: здание построили совсем недавно, весь день в понедельник загружали продуктами - сыры, копчения, рыба, мясо и алкоголь. А вечером оно вспыхнуло и сгорело за какие-то несколько часов. Местные не исключают поджога.

Спасатели же рассказали, что тушить объект было непросто. Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели же рассказали, что тушить объект было непросто.Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели же рассказали, что тушить объект было непросто.

- Сложность работы в том, что складское здание состояло из сэндвичпанелей, ликвидировать пожар в которых было достаточно трудно, к тому же ветреная погода и перебои с водоснабжением также повлияли на скорость тушения пожара, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. -. А так как склад находился в центре Енисейского рынка, на момент возникновения пожара существовала угроза распространения огня на соседние складские помещения. Поэтому пожару был присвоен 3 номер сложности из 5.

Сейчас спасатели уже приступили к проливке и разбору завалов. Когда работу завершат, на территорию пустят дознавателей. Причину пожара еще предстоит установить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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