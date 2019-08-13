2019-08-13T04:20:37+03:00
Общество

База данных мелкой пыли. Красноярские ученые будут вычислять предприятия-загрязнители по выбросам

Разработка проводится в рамках проекта «Чистый воздух»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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База данных мелкой пыли. Красноярские ученые будут вычислять предприятия-загрязнители по выбросамБаза данных мелкой пыли. Красноярские ученые будут вычислять предприятия-загрязнители по выбросамФото: Мария ЛЕНЦ
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В ближайшем будущем красноярские ученые смогут по мелкой пыли вычислить, какое именно предприятие портит воздух в городе. Для этого, сообщает минобрнауки России, в рамках проекта «Чистый воздух» создается база данных... мелкой пыли.

Известно, что именно с мелкодисперсной пылью человек вдыхает и вредные вещества. В данный момент ученые СФУ как раз заняты составлением такой базы данных: в разных районах Красноярска идет отбор проб пыли. Для этого используются тончайшие фильтры, через которые пропускается до трез кубометров воздуха. Затем, следуя технологии, ученые ультозвуком снимают пыль с фильтра и наносят на графитовый скотч или золотую пластину. После этого пыль изучается: состав, форма частиц, их размер и характер поверхности. Ввести в заблуждение ученых будет непросто. По словам директора института экологии и географии СФУ Руслана Шарафутдинова, форма частиц пыли меняется в зависимости от режима работы оборудования на том или ином предприятии.

Такая база данных даст возможность определить, кто именно из промышленников «напылил» в городе. И конечно, поможет оценить риски для здоровья жителей. Более того, ученые смогут определить, с какого предприятия пыль, даже если она будет разнесена ветром на сотни и тысячи метров. Есть польза и для чиновников: разработка даст им возможность усилить контроль за промышленниками. Тестировать систему будут в Красноярске, где, как известно, экологическая проблема стоит остро. Не исключено, что наработки возьмут на вооружение и в других городах с экологическими проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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