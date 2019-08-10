2019-08-10T10:25:30+03:00
Происшествия

В Красноярске парень попытался убрать упавшее дерево с дороги и попал под машину

Пострадавший отделался ушибами
Ольга КОСТИНА
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Парень попал под колеса автомобиля Фото: vk.com/kras_sunnyПарень попал под колеса автомобиля Фото: vk.com/kras_sunny
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В красноярском микрорайоне «Солнечный» (на проспекте 60 лет образования СССР) молодой человек попал под колеса автомобиля. Информация об этом опубликована в одном из местных пабликов.

Как сообщают журналисты 7 канала, парень увидел, что на дорогу упало дерево. Он был вместе с девушкой. Попросил ее подождать, а сам бросился на помощь водителям, которые пытались убрать препятствие в сторону. Только вот на дорогу он вышел без светоотражающей одежды. Видно было только белые кроссовки. В результате попал под колеса проезжающего мимо автомобиля.

В Солнечном парень попал под машину .Нам мкр. Солнечный Красноярск

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, молодой человек отделался ушибами. После ДТП он сумел самостоятельно встать, а позже написал пост в соцсетях: «Все норм, я жив, можно закрывать тему».

В ответ его поблагодарили за помощь и пожелали скорейшего выздоровления: «Здоровья. Жалко, за хорошее дело пострадал. Лучше бы машина в упавшее дерево въехала».

Фото и видео: vk.com/kras_sunny.

ИСТОЧНИК KP.RU

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