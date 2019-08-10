2019-08-10T05:04:24+03:00
Общество

С начала года дорожные полицейские задержали в Красноярске почти 3000 пьяных водителей

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела
Ольга КОСТИНА
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Дорожные полицейские проведут рейд "Нетрезвый водитель"Дорожные полицейские проведут рейд "Нетрезвый водитель"Фото: Мария ЛЕНЦ
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На предстоящих выходных автоинспекторы Красноярска проведут очередные проверки водителей в рамках рейда «Нетрезвый водитель». Несмотря на ужесточение наказания за пьяную езду, нарушителей меньше не становится. Только в краевом центре с начала года выявлено 2935 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в УГИБДД края.

Из числа этих нарушителей в отношении 491 водителя возбуждены уголовные дела за повторное совершение данного административного правонарушения, еще 30 находятся на рассмотрении.

- Управление транспортным средством в состоянии опьянения - грубейшее нарушение ПДД, - напоминают автовладельцам в ГИБДД.

Напоминаем, что за езду в пьяном виде – штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора–два года (статья 12.8 КоАП). За езду в период лишения прав - штраф в 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы (до 200 часов). При повторном нарушении в период лишения прав или через год после их возврата грозит уголовное наказание по статье 264.1. Это два года лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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