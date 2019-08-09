Красноярский край отметит 400-летие Енисейска колокольным звоном
10 августа состоится основной день празднования юбилея Енисейска. Гости начали съезжаться сегодня, на завтра запланирована большая программа. Кстати, ожидается, что во время юбилея население города как минимум удвоится! Но 400-летие Енисейска будут праздновать во всем крае, колокольным звоном в храмах Красноярской митрополии. Праздничный звон раздастся с колоколен храмов всех пяти епархий митрополии: Красноярской, Енисейской, Канской, Норильской и Минусинской.
Звон прозвучит дважды: в 12.00 и 16.19. Напомним, что именно в 1619 году казаки-первопроходцы заложили историческую столицу Красноярского края.
Напомним, что 10 августа праздник в Енисейске начнется в 7.00 с крестного хода и чина освящения и Божественной литургии в возрожденном Богоявленском соборе. А завершится в полночь фейерверком.
Центральная часть города закрыта для движения транспорта с 9 по 11 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU