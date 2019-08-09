2019-08-09T18:38:49+03:00
Общество

Красноярский край отметит 400-летие Енисейска колокольным звоном

Он прозвучит дважды!
Татьяна РЯБИНИНА
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Колокольный звон будет дважды за день!Колокольный звон будет дважды за день!
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10 августа состоится основной день празднования юбилея Енисейска. Гости начали съезжаться сегодня, на завтра запланирована большая программа. Кстати, ожидается, что во время юбилея население города как минимум удвоится! Но 400-летие Енисейска будут праздновать во всем крае, колокольным звоном в храмах Красноярской митрополии. Праздничный звон раздастся с колоколен храмов всех пяти епархий митрополии: Красноярской, Енисейской, Канской, Норильской и Минусинской.

Звон прозвучит дважды: в 12.00 и 16.19. Напомним, что именно в 1619 году казаки-первопроходцы заложили историческую столицу Красноярского края.

Напомним, что 10 августа праздник в Енисейске начнется в 7.00 с крестного хода и чина освящения и Божественной литургии в возрожденном Богоявленском соборе. А завершится в полночь фейерверком.

Центральная часть города закрыта для движения транспорта с 9 по 11 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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