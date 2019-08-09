Школьник возьмет с собой на Северный полюс флаг Красноярского края

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-09T12:08:46+03:00

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В честь 60-летия Атомного ледокольного флота России в середине августа изучать Арктику отправятся российские школьники. С помощью педагогов сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) и Школы Росатома, команды атомного ледокола «50 лет Победы» участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики, а также побывают на Северном полюсе.

Всего в необычный детский рейс отправятся 68 школьников со всей страны, и в их числе красноярец Влад Суров. Он выпускник инженерного класса, увлекается физикой, постоянный участник научных школ и олимпиад.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин перед началом экспедиции передал школьнику флаг Красноярского края и сказал: «Тебе выпал один шанс на миллион. Фотографируй и снимай всё, что увидишь, и поделись с нами, когда вернёшься. И тогда благодаря тебе многие из нас смогут побывать в Арктике хотя бы виртуально».

«Когда узнал, что поплыву в Арктику, не смог заснуть от радости, что моя мечта исполнится», – поделился эмоциями Владислав.

ИСТОЧНИК KP.RU