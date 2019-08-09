В Туве люди возмущены приговором сестрам, убившим семью из четырех человек

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-09T12:45:02+03:00

Пожарные обнаружили четыре трупа – 35-летние супруги Владислав и Лилия и их две маленькие дочки 4 и 6 лет были жестоко убиты. Фото: Администрация города Ак-Довурак

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Верховный суд Тывы приговорил сестёр Данданян, убивших целую семью, включая двух малолетних детей, к 14 и 6 годам в колонии общего режима. Старшая, Рузанна Данданян, приговорена к шести годам. Младшая, Милана Данданян, получила наказание в виде 13 лет за убийство и год – за повреждение чужого имущества. Также она приговорена к принудительному лечению у психиатра по месту отбывания наказания.

Жителей Тувы возмутил приговор, который они посчитали мягким. В социальных сетях свое мнение высказал и Глава Тувы Шолбан Кара-оол. Вот что он написал: «Вижу, как в социальных сетях ко мне идут обращения и вопросы по поводу приговора в адрес двух сестёр, которые в Ак-Довураке жестоко обошлись с молодой семьей. Мы тогда все вместе оплакивали двух малышей, которые стали невинными жертвами конфликта между взрослыми людьми. С этого момента началась непримиримая борьба с завозом в нашу республику нелегального алкоголя. Мы совместно с МВД усилили работу, по-настоящему нам стала помогать общественность. Эта борьба продолжается. А если говорить о решении суда, который вызвал вчера у людей вопросы, эмоции, неприятие, то я попрошу министра юстиции Республики Тыва досконально изучить судебный документ и оказать родным потерпевших юридическую поддержку при подаче апелляции в высшую инстанцию».

Оставшаяся в живых девочка из убитой семьи поступила в Кызылское президентское кадетское училище. Глава Тувы написал: «По-отцовски очень прошу родственников не тянуть этого ребёнка в прошлое, не вовлекать ее в судебные разбирательства, дайте ей идти вперёд, пусть эта девочка живет будущим».

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ИСТОЧНИК KP.RU