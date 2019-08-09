2019-08-09T06:53:22+03:00
Общество

В Красноярском крае Эвенкия задыхается от дыма лесных пожаров

Мониторинг ведется ежедневно
Татьяна РЯБИНИНА
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Дымка есть и в Красноярске, но, по данным мониторинга, загрязняющих веществ в воздухе нет.Дымка есть и в Красноярске, но, по данным мониторинга, загрязняющих веществ в воздухе нет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Официальная информация Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю такова: по данным на вечер 7 августа превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, формальдегида, взвешенных частиц в атмосферном воздухе в крае не зарегистрировано.

Однако есть исключение. Это с. Ванавара в Эвенкии. Там гигиенические нормативы по содержанию взвешенных веществ превышены в 2,3 раза, по некоторым видам взвешенных частиц – в 7,2 раза и в 3,9 раза. 6 августа эти критические показатели были еще выше: воздух был грязнее нормы в 9 раз.

Это последствия горения лесов в этом районе и спасти ситуацию могут только дожди и изменение направления ветра.

Мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Красноярского края в связи с задымленностью в результате лесных пожаров продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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