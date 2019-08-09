В Красноярском крае Эвенкия задыхается от дыма лесных пожаров
Официальная информация Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю такова: по данным на вечер 7 августа превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, формальдегида, взвешенных частиц в атмосферном воздухе в крае не зарегистрировано.
Однако есть исключение. Это с. Ванавара в Эвенкии. Там гигиенические нормативы по содержанию взвешенных веществ превышены в 2,3 раза, по некоторым видам взвешенных частиц – в 7,2 раза и в 3,9 раза. 6 августа эти критические показатели были еще выше: воздух был грязнее нормы в 9 раз.
Это последствия горения лесов в этом районе и спасти ситуацию могут только дожди и изменение направления ветра.
Мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Красноярского края в связи с задымленностью в результате лесных пожаров продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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